Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел свой 300-й матч в карьере, без пропущенных мячей.
Знаковой, для 32-летнего голкипера стала игра 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Таким образом Акинфеев первым из отечественных вратарей достиг отметки в 300 «сухих» матчей. Прежде только четверо достигали отметки в 200 игр на ноль — Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215) и Ринат Дасаев (265).
Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ