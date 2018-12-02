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Букмекер bwin вернет проигрыши по ставкам на матч «Спартака» с «Локомотивом» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Getty
Сегодня в первом туре второго круга Российской премьер-лиги «Спартак» примет «Локомотив». Центральный матч этого дня начнется в 19:00 по московскому времени.
Букмекерская компания bwin Россия предложила страховку от проигрыша для всех новых клиентов, — такое предложение действует у букмекера до конца года в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первой ставке каждому новому игроку в случае, если такое пари проиграет.
Кроме этого, на улучшенных условиях доступен суперкоэффициент на игру. Букмекер предлагает поставить на то, что в матче забьют обе команды и игра при этом завершится в ничью. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 5.00.
Матч первого круга, проходивший в августе, завершился нулевой ничьей. «Спартак» сейчас занимает седьмую строчку с 22 очками в своем активе, «Локомотив» расположился на четвертом месте.
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Спартак , Футбол
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