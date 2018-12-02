Букмекер bwin вернет проигрыши по ставкам на матч «Спартака» с «Локомотивом» 

Сегодня в первом туре второго круга Российской премьер-лиги «Спартак» примет «Локомотив». Центральный матч этого дня начнется в 19:00 по московскому времени.
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Матч первого круга, проходивший в августе, завершился нулевой ничьей. «Спартак» сейчас занимает седьмую строчку с 22 очками в своем активе, «Локомотив» расположился на четвертом месте.