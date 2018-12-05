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Тренер «Челси» высказался о ситуации с форвардом Азаром 

Газета.Ru + ещё 8 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о ситуации с форвардом лондонского клуба Эденом Азаром, передает "Советский спорт".
Контракт с английской командой у Азар истекает летом 2020 года.
"Конечно, хочу, чтобы Эден никуда не уходил. Но я хочу, чтобы он остался, только если он сам этого хочет. "Челси" готов продлить контракт хоть сейчас, но решать Азару.
Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю. Если появится новая информация, клуб немедленно сообщит мне", — приводит слова Сарри "Би-би-си".
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Азар провел 13 матчей, забил семь мячей и отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что форвард "ПСЖ" Мбаппе был поражен игрой хавбека "Челси" Азара.
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