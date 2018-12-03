Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму головы голкипера Артема Реброва, которую он получил в матче против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Специалист рассказал о состоянии игрока красно-белых.
"С Ребровым ничего страшного, сотрясения нет. Это был, скорее, нокдаун. Наложили восемь швов, сейчас все нормально", — отметил Вартапетов.
Напомним, что Ребров столкнулся с полузащитником столичного "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном.
Встреча завершилась проигрышем "железнодорожников" со счетом 1:2.
Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями от поражения.