«В раздевалке было много крови»: «Спартак» поразил Кононова

Московский «Спартак» одержал свою вторую победу в чемпионате России под руководством нового главного тренера Олега Кононова. На этот раз перед «гладиаторами» капитулировал соперник по московскому дерби — «Локомотив», причем до удаления защитника Николая Рассказова , который оставил красно-белых вдесятером, «железнодорожники» смотрелись явно слабее соперника, и сложно было даже найти предпосылки к изменению игры.

До 79-й минуты «Спартак» абсолютно заслуженно обыгрывал гостей со счетом 2:0 благодаря голам Дениса Глушакова и Луиса Адриано . Причем опальный капитан команды отличился уже на четвертой минуте, вызвав одновременно аплодисменты и свист публики.

«Думаю, для Глушакова это был важный матч, он ведь раньше играл за «Локомотив», — отметил Кононов после встречи. — Поздравил ли я его как-то отдельно с голом? Нет, ничего особенного не делал. Мы просто все вместе сфотографировались после матча. Я каждому игроку выразил благодарность».

Помимо гола, Глушаков запомнился по еще одному любопытному эпизоду: к нему уже второй матч подряд выбежал болельщик прямо во время игры. Правда, если в прошлый раз некто Мирослав Голунов выразил капитану «Спартака» свое негодование, то теперь парень по имени Кирилл, напротив, решил заверить полузащитника, что есть и такие фанаты, которые его поддерживают.

Теперь, когда обе точки зрения высказаны, остается надеяться, что бегущие фанаты перестанут беспокоить стюардов стадиона — тем более что УЕФА уже собирается оштрафовать «Спартак» за «проникновение болельщика на поле и необеспечение безопасности» на матче Лиги Европы с венским «Рапидом».

Возвращаясь к словам Кононова, стоит отметить, что специалист по достоинству оценил характер голкипера Артема Реброва, который продолжил стоять в воротах, даже получив серьезное рассечение лба после столкновения с нападающим «Локо» Джефферсоном Фарфаном.

«Реброву прилетел достаточно серьезный удар в голову. Я еще не смотрел видео, но у него на лбу большие ссадины.

В раздевалке было достаточно крови. Артем — герой этого дерби, и об этом можно смело говорить.

Почему играет именно Ребров? Александр Селихов еще не набрал нужные кондиции, только сейчас начинает работать. Серьезная травма была. Что касается Александра Максименко и Реброва, то я выбрал опыт. Нужен более опытный вратарь в таких матчах. Кого бы я поставил в ворота в случае, если Ребров все-таки не смог бы продолжить? Глушакова.

Сегодня мы увидели настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать. Хотя должен отметить, что содержание игры, возможно, оставляет желать лучшего, — по крайней мере, у «Спартака». Однако важна сама победа.

Для меня это лишь третий матч у руля команды, и очень важно, что мы смогли одержать такую тяжелую победу, где надо было терпеть и отдавать себя полностью, не теряя веры. Это для меня значит даже больше, чем если бы мы владели территорией и преимуществом», — подчеркнул Кононов.

Игра действительно получилась крайне напряженной и богатой на события: чего стоит только удаление Рассказова на 67-й минуте за фол последней надежды и назначение пенальти,

который не смог реализовать Федор Смолов, пробивший в штангу. Кстати, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал этот момент одним из ключевых в матче.

«Смолов бил пенальти по собственной инициативе? Это хорошо, что он взял ответственность на себя. Но плохо, что не забил. Наверное, в какой-то момент братья Миранчуки решили не брать на себя ответственность и не бить пенальти. Но это ведь лотерея, так что хуже то, что Смолов в первом тайме не использовал явный момент (нападающий направил мяч выше створа из пределов вратарской. — «Газета.Ru»). Хотя пенальти, конечно, тоже многое решил. Мы могли бы сравнять счет и выиграть матч, если бы реализовали его».

Также Семин заявил, что его подопечные «просто подарили „Спартаку“ на праздник три очка» из-за индивидуальных ошибок.

Любопытно, что президент «Спартака» Леонид Федун в то же время посетовал на то, что арбитр встречи слишком много позволял сопернику.

Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом — в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы.

Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол. Есть ли вопросы по судейству? Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.

Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить? Я вообще этого не понимаю», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Неоднозначное мнение по поводу судейства высказал и сам удаленный Рассказов:

«Сначала мяч попал мне в голову и только потом — в руку. Так что решение судьи комментировать не хочу».

Даже жаль, что на такой горячий матч пришли всего 25 006 зрителей — невероятно мало для 45-тысячной «Открытие Арены».