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«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за перфоманс в дерби 

Газета.Ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский "Спартак" за демонстрацию запрещенного перфоманса болельщиков перед матчем с "Локомотивом", сообщает "Советский спорт".
На огромном полотне была изображена свинья в морге со словами "Остудим пыл любого".
"Спартак" на предматчевом совещании было запрещено демонстрировать данный перфоманс, но оно все равно появилось. За неправомерную демонстрацию перфоманса "Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей", — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
Ранее эксперт увидел ставку Кононова на возрастных игроков "Спартака".
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