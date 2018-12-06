«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за перфоманс в дерби

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский "Спартак" за демонстрацию запрещенного перфоманса болельщиков перед матчем с "Локомотивом", сообщает "Советский спорт" На огромном полотне была изображена свинья в морге со словами "Остудим пыл любого". "Спартак" на предматчевом совещании было запрещено демонстрировать данный перфоманс, но оно все равно появилось. За неправомерную демонстрацию перфоманса "Спартак" оштрафован на 25 тысяч рублей", — сказал глава КДК Артур Григорьянц. "Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Ранее эксперт увидел ставку Кононова на возрастных игроков "Спартака".