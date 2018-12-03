Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона , возглавляющий мексиканский «Дорадос» попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис».

Знаменитый бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.

2 декабря команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики и не смогла выйти в высший дивизион.

После матча фанаты соперника начали оскорблять Марадону. Аргентинец хотел ударить одного из провоцировавших его людей, но его остановили сопровождающие.

Ранее Диего Марадона раскритиковал КОНМЕБОЛ из-за решения провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде.