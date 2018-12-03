Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский «Дорадос» попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис».
Знаменитый бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
2 декабря команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики и не смогла выйти в высший дивизион.
После матча фанаты соперника начали оскорблять Марадону. Аргентинец хотел ударить одного из провоцировавших его людей, но его остановили сопровождающие.
Ранее Диего Марадона раскритиковал КОНМЕБОЛ из-за решения провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде.