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Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский «Дорадос» попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис».
Знаменитый бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить одного из фанатов после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
2 декабря команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики и не смогла выйти в высший дивизион.
После матча фанаты соперника начали оскорблять Марадону. Аргентинец хотел ударить одного из провоцировавших его людей, но его остановили сопровождающие.
Ранее Диего Марадона раскритиковал КОНМЕБОЛ из-за решения провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде.
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Диего Марадона , Футбол
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