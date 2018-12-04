Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве

Названа предварительная причина смерти футболиста Ломакина 

ТК «Звезда» + ещё 80 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Молодой полузащитник молодежной футбольной команды московского «Локомотива» мог погибнуть от переохлаждения. Таковы предварительные доводы экспертов. Тело 18-летнего парня было обнаружено накануне на берегу реки на юге столицы. Спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой, сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Нижняя часть тела человека лежала в воде, верхняя — на суше. При этом не было никаких внешних признаков насильственной смерти. Только небольшие ссадины на лице, которые могли появиться и в результате падения», — сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
Чуть поодаль от тела обнаружили куртку с документами на имя Алексея Ломакина. Молодого человека искали три дня. В последний раз его видели в компании друзей. Один из приятелей футболиста рассказал, что они выпивали.
После застолья игрока «Локомотива» высадили из такси недалеко от дома, до которого он так и не дошел. Сейчас тело доставлено на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину и обстоятельства гибели молодого человека. Одной из главных версий является то, что спортсмен просто замерз. В ночь на первое декабря температура воздуха опускалась до -15 градусов.
Следователи выясняют, что Ломакин делал на берегу реки и почему был без куртки. Все ценные вещи остались при погибшем.
ТК «Звезда»: последние новости
Жена футболиста Мамаева обвинила супруга в измене «Все плохо» - мать пропавшего футболиста Ломакина о его состоянии «Ударить он может» - боец UFC Волков провел тренировку с Дзюбой
Комментарии
Алексей Ломакин , МВД , Комсомольская правда , Футбол , Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине урежут еврокубки118
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса22
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым130
Казнить не за что. Черчесов о Кокорине и Мамаеве1
Головин утешил мальчика кофтой
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение