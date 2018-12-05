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Переход Ибрагимовича в «Милан» может не состояться 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Переход нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в "Милан" может не состояться, сообщает "Советский спорт".
Ибрагимович мог вернуться в итальянский клуб в зимнее трансферное окно, но, по информации Sportitalia, в переговорах по соглашению возникли трудности. И футболист, и клуб готовы отказаться от этого трансфера.
Форвард мог заиграть в "Милане" на правах аренды, контракт включал в себя опцию продления, однако теперь команда вынуждена искать новые способы усилить атакующую линию.
Ибрагимович играл за "Милан" с 2010-го по 2012-й годы, провел 85 матчей и забил 56 мячей.
Ранее Ибрагимович поставил ультиматум руководству "Лос-Анджелеса".
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