Погибший футболист «Локомотива» перед смертью поругался с таксистом

Незадолго до смерти футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин поссорился с подвозившим его таксистом. Об этом, как сообщает «360», во время допроса заявил друг Ломакина, который также находился в машине в тот момент.

В понедельник СМИ сообщили сначала об исчезновении Алексея Ломакина, а затем и о его смерти. По их данным, ночь с 30 ноября на 1 декабря 18-летний спортсмен провел в ДЦ ФК «Локомотив», после чего перестал выходить на связь.

2 декабря мать Ломакина дозвонилась по номеру его телефона, однако трубку поднял мужчина, представившийся таксистом. По его словам, Ломакин забыл телефон в его автомобиле.

После этого женщина связалась с Иваном, который заявил ей, что пил с Ломакиным алкоголь, однако не помнит, где именно.

По словам собеседника «360» в правоохранительных органах, поговорили с Иваном и следователи. В ходе допроса молодой человек рассказал, что в день смерти Ломакина выпивал с ним у себя дома, после чего оба поехали выпивать домой к футболисту.

Молодые люди вызвали такси, однако во время поездки у них произошел конфликт с водителем и тот высадил их в районе Борисовских прудов. После этого Иван «потерял» друга, а сам вернулся домой на том же такси.

Ранее СМИ сообщили, что судмедэксперты не обнаружили признаков того, что смерть Алексея Ломакина носила криминальный характер. Ее предварительной причиной они назвали переохлаждение.