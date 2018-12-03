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Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Алексей Ломакин/vk.com
В Москве погиб 18-летний полузащитник молодежного «Локомотива» Алексей Ломакин. Тело юноши нашли на берегу реки Городня на юге столицы.
Его личность помогла установить лиса, вытащившая на тропинку куртку с документами на имя Алексея Ломакина.
По предварительным данным, футболист умер от переохлаждения. Следственные органы столицы проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Пропавший полузащитник "Локомотива" найден мертвым
Согласно камерам видеонаблюдения, Ломакин пришел к берегу реки один.
Мать 18-летнего спортсмена обратилась в полицию с просьбой установить местонахождения сына, сообщает агентство «Москва». Согласно ее заявлению, 30 ноября футболист уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там и перестал выходить на связь. Позже телефон Ломакина и его рюкзак обнаружились в такси, на котором он ехал вместе с другом Иваном. По рассказам Ивана, они с Алексеем употребляли спиртные напитки, после этого он ничего не помнит.
Мать футболиста в обращении в полицию указывала, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат „Тропикамид“, от которого поведение его становится неадекватным».
Комментарии12
Алексей Ломакин , АГН "Москва" , Футбол
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