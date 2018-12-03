Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса

В Москве погиб 18-летний полузащитник молодежного «Локомотива» Алексей Ломакин . Тело юноши нашли на берегу реки Городня на юге столицы.

Его личность помогла установить лиса, вытащившая на тропинку куртку с документами на имя Алексея Ломакина.

По предварительным данным, футболист умер от переохлаждения. Следственные органы столицы проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Согласно камерам видеонаблюдения, Ломакин пришел к берегу реки один.

Мать 18-летнего спортсмена обратилась в полицию с просьбой установить местонахождения сына, сообщает агентство «Москва» . Согласно ее заявлению, 30 ноября футболист уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там и перестал выходить на связь. Позже телефон Ломакина и его рюкзак обнаружились в такси, на котором он ехал вместе с другом Иваном. По рассказам Ивана, они с Алексеем употребляли спиртные напитки, после этого он ничего не помнит.

Мать футболиста в обращении в полицию указывала, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат „Тропикамид“, от которого поведение его становится неадекватным».