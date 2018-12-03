Черчесов рассказал о ближайших планах сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших планах работы с командой.

По его словам, главная цель на сегодня — попасть на чемпионат Европы 2010 года.

«Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре, для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Специалист также объяснил причины неудачного выступления сборной в матчах с Германией и Швецией.

«В ноябре нас травмы подкосили, и мы не могли собрать такой состав, который хотелось бы. Не поймите меня неправильно, что те футболисты, которые были в команде в это время, недостойны играть в сборной. Они достойны, но за два дня с листа с немцами тяжело сыграть, как и со шведами», — сказал Черчесов.

По его словам, к предстоящим играм придется «в какой-то степени делать новую команду».

Ранее стали известны соперники сборной России на отборочном этапе к чемпионату Европы 2020 года. Сборная России попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.