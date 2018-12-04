Головин подарил свою кофту мальчику, который расплакался на встрече с ним

По ходу встречи Головин ответил на вопросы юных болельщиков, а также сам обратился к детям с пожеланиями.

📽️ Golovin à la rencontre d'une quinzaine de jeunes footballeurs 👦 venus de Russie 🇷🇺



Retrouvez la vidéo complète ➡️ https://t.co/YxXRs6Dm9G pic.twitter.com/EuOJ3rW7KW— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 декабря 2018 г. По окончании мероприятия один из мальчиков расплакался. Головин обнял болельщика и подарил ему свою кофту с автографом.

На счету Головина в текущем сезоне 12 матчей за Монако, в которых он сделал две результативные передачи.