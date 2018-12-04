Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве

Головин подарил свою кофту мальчику, который расплакался на встрече с ним 

SovSport.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
По ходу встречи Головин ответил на вопросы юных болельщиков, а также сам обратился к детям с пожеланиями.
По окончании мероприятия один из мальчиков расплакался. Головин обнял болельщика и подарил ему свою кофту с автографом.
На счету Головина в текущем сезоне 12 матчей за Монако, в которых он сделал две результативные передачи.
SovSport.Ru: последние новости
РФС выразил соболезнования в связи с гибелью Ломакина Модрич, Рамос и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча» Дмитрий Песков: Считаю, что Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине урежут еврокубки121
Названа предварительная причина смерти Ломакина1
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса22
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым130
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение