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Аршавин: отчасти понимаю Глушакова, он сейчас в очень тяжёлой ситуации 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации вокруг капитана «Спартака» Дениса Глушакова и болельщиками московского клуба.
«Отчасти я понимаю Дениса Глушакова. После моей фразы про ожидания и проблемы трибуны встречали меня свистом в матче против сборной Кот-д’Ивуара. Но я тогда из национальной команды улетел обратно в «Арсенал», а ему надо каждую неделю выходить и делать свою работу там, где люди его ненавидят. Так что он в очень тяжёлой ситуации сейчас находится», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
При этом бывший капитан сборной России заявил, что Глушаков вряд ли испытывает проблемы в повседневной жизни из-за конфликта с болельщиками «Спартака».
Он также считает, что забитый мяч в матче 16-го тура с «Локомотивом» может привести к завершению данного инцидента.
Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что доволен игрой Глушакова.
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