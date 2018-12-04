Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущего обвинили в домогательствах на церемонии вручения «Золотого мяча» 

Lenta.ru + ещё 36 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Соведущий церемонии вручения «Золотого мяча» Мартин Сольвейг предложил обладательнице награды Аде Хегерберг станцевать тверк в прямом эфире. В Twitter его обвинили в сексуальных домогательствах. Видеозапись эпизода опубликована на YouTube-канале ESPN UK.
Хегерберг вышла получать женский «Золотой мяч», который вручали впервые в истории. Сольвейг, отвечавший на церемонии за музыку, предложил ей исполнить тверк, на что спортсменка сухо ответила: «Нет».
После этого в Twitter многие пользователи обвинили диджея в домогательствах, сексизме и неуважении к Хегерберг. Сам Сольвейг написал:
«Я объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка. Тем не менее, я приношу свои извинения всем, кого могли задеть мои слова. Что важнее, я поздравляю Аду».
Церемония прошла вечером 3 декабря в Париже. Мужской «Золотой мяч» получил полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Лучшим молодым футболистом был признан Килиан Мбаппе.
Последние новости
«Роскосмос» атаковали «враги России» В России предупредили об изменении вкуса и качества пива Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчик
Комментарии
Лука Модрич , Ада Хегерберг , Мартин Сольвейг , Реал , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве19
Названа предварительная причина смерти Ломакина2
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым148
Песков высказался о деле Мамаева и Кокорина3
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса24
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение