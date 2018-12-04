Ведущего обвинили в домогательствах на церемонии вручения «Золотого мяча»

Хегерберг вышла получать женский «Золотой мяч», который вручали впервые в истории. Сольвейг, отвечавший на церемонии за музыку, предложил ей исполнить тверк, на что спортсменка сухо ответила: «Нет».

После этого в Twitter многие пользователи обвинили диджея в домогательствах, сексизме и неуважении к Хегерберг. Сам Сольвейг написал

«Я объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка. Тем не менее, я приношу свои извинения всем, кого могли задеть мои слова. Что важнее, я поздравляю Аду».