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Алана Мамаева обвинила супруга в измене 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Арестованный футболист Павел Мамаев продолжает отбывать наказание, находясь в СИЗО. Тем временем, его супруга Алана узнала об измене футболиста. Такая новость для поклонников звёздной пары стала полной неожиданностью.
О предательстве своего партнера женщина заявила в соц. сети Instagram.
«Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — пишет Алана.
Она также опубликовала снимок любовницы Павла и ее номер телефона. Однако позже запись со странички Аланы была удалена.
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Павел Мамаев , ФСИН , Футбол
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