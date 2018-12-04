Алана Мамаева обвинила супруга в измене

Арестованный футболист Павел Мамаев продолжает отбывать наказание, находясь в СИЗО . Тем временем, его супруга Алана узнала об измене футболиста. Такая новость для поклонников звёздной пары стала полной неожиданностью.

О предательстве своего партнера женщина заявила в соц. сети Instagram.

«Мой "муж" семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — пишет Алана.

Она также опубликовала снимок любовницы Павла и ее номер телефона. Однако позже запись со странички Аланы была удалена.