Черчесов оценил заявку сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что штаб национальной команды выбрал правильных футболистов при формировании заявки на домашний чемпионат мира 2018 года.

"Полагаю, мы не ошиблись с игроками, формируя заявку на чемпионат мира. Индивидуально они, может, и уступали футболистам из топ-сборных, но вместе действовали и смотрелись очень достойно.

Именно появившаяся уверенность в своих силах позволила нам отыграть 120 минут против испанцев, а через три дня столько же — против хорватов, и с англичанами отбегали бы, если бы шанс представился. Командный дух — не пустые слова", — цитирует Черчесова ТАСС.

"А явные фавориты во главе с великими звездами вылетели на более ранних стадиях турнира, досрочно уехали домой. Немцы, испанцы, португальцы, аргентинцы. Личности, безусловно, нужны, но сегодня никакой гений в одиночку чемпионат мира не выиграет", — отметил специалист.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). На групповом этапе российские футболисты одержали победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала хозяева турнира в серии 11-метровых сумели переиграть Испанию (1:1, 4:3 — пенальти).