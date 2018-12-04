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«Манчестер Сити» может остаться без Лиги чемпионов 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространённой ранее Football Leaks. «Горожан» обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новых игроков. Информация появилась на сайте The Guardian.
По данным источника, владелец «Манчестер Сити» брал непосредственно на себя часть расходов клуба. Также обнаружены нарушения в официальной отчётности клуба.
News.ru писал, что «Челси» продлил действующий контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой.
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