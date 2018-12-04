Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймару посоветовали не возвращаться в «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший игрок сборной Бразилии Кафу посоветовал нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару не возвращаться в "Барселону", передает "Советский спорт".
"Не считаю, что Неймару следует возвращаться в "Барселону". В этом клубе у него было множество возможностей и он достиг удивительных высот.
В определенный момент он решил принять новый вызов. В "ПСЖ" у него неплохо получается. Ему следует остаться в парижском клубе и закончить начатое", — цитирует Кафу Daily Mail.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара.
Газета.Ru: последние новости
"Локомотив" подтвердил информацию о смерти 18-летнего хавбека Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд "Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги чемпионов
Советский спорт , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве19
Названа предварительная причина смерти Ломакина2
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым148
Песков высказался о деле Мамаева и Кокорина3
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса24
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение