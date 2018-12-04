Неймару посоветовали не возвращаться в «Барселону»

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу посоветовал нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару не возвращаться в "Барселону", передает "Советский спорт"

"Не считаю, что Неймару следует возвращаться в "Барселону". В этом клубе у него было множество возможностей и он достиг удивительных высот.

В определенный момент он решил принять новый вызов. В "ПСЖ" у него неплохо получается. Ему следует остаться в парижском клубе и закончить начатое", — цитирует Кафу Daily Mail.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара.