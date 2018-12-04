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Черчесов — о Дзюбе: «Артем знал: все в его руках, точнее, ногах и голове. Заиграл и вернулся в команду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в команду форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Напомним, что футболист провел в "Арсенале" вторую половину сезона-2017/18, забил 6 голов в 10 матчах, вернулся в национальную команду, с которой дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
— Похоже, именно Дзюба изменил психологический фон вокруг сборной, когда после очередного проигранного контрольного матча обратился к болельщикам с призывом перестать долбать сборную и поддержать ее.
— Честно? Не слышал этих слов. Они же были адресованы не мне. Во время чемпионата мира лишь несколько раз включал телевизор, да и то не на спортивных каналах, а на новостных. Передачи о футболе вообще никогда не смотрю. Не имею такой дурной привычки. Мне было важно не то, что Дзюба говорит журналистам, а как тренируется и потом играет, — рассказал Черчесов в интервью ТАСС.
— Однажды Артем уже выпадал из обоймы кандидатов в сборную, а потом, казалось, вовсе захлопнул туда дверь, показав вам жест, который позже назвали "усами надежды".
— Это вам казалось, что захлопнул. Я так не считал. И Артем знал: все в его руках, точнее, ногах и голове. Заиграл и вернулся в команду. А жест, о котором вы говорите, я с самого начала воспринял спокойно. Футболист решил таким образом напомнить тренеру о себе. Ну, молодец. Обижаться на шутку — последнее дело. Тем более что в итоге Артем породил мем, можно сказать, подал гениальную креативную идею.
— Он забил саудовцам и отдал вам честь, сделав это фирменным стилем празднования голов.
— Вот и говорю, что у Дзюбы адекватные реакции и с чувством юмора все хорошо… Подумайте сами: я ведь не враг себе, неужели не взял бы в команду сильного игрока лишь из-за того, что он косо смотрит в мою сторону? Со стороны могло показаться по-всякому, но мы команду строили, а не собирали друзей по интересам.
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Станислав Черчесов , Зенит , ИТАР-ТАСС , Футбол
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