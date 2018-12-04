Чемпионат мира принесет российским клубам миллионы долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит 209 миллионов долларов среди 416 клубов, футболисты которых играли на чемпионате мира 2018 года. Российским командам из этой суммы достанется 10,3 миллиона. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Наибольшее число игроков, сыгравших на мундиале, на клубном уровне выступают за грандов европейского футбола: «Манчестер Сити», « Манчестер Юнайтед », «Челси», «Тоттенхэм» (Англия), «Барселону», «Реал» , «Атлетико» (Испания), «Ювентус» (Италия), ПСЖ и «Монако» (Франция). Эти клубы получат от 2,9 до 5 миллионов долларов.

Из числа российских команд наибольшую сумму получит «Зенит» — 1,8 миллиона. На 100 тысяч меньше ФИФА выплатит ЦСКА. «Локомотиву» достанется на 200 тысяч меньше. Суммы были определены, исходя из числа игроков, которые играли на чемпионате мира.

Мундиаль проходил летом 2018 года. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2.

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