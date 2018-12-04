РПЛ готова помочь «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации

Российская премьер-лига (РПЛ) готова помочь махачкалинскому "Анжи" доиграть сезон, если в клубе настанет критическая ситуация с финансированием, сообщает ТАСС

Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин

"Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", — заявил он.

С начала сезона махачкалинский клуб попал в трудную финансовую ситуацию. Обращение к правительству Дагестана ничего не дало. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что команда может не доиграть сезон.

Недавно футболистам было отказано на вход на стадион "Анжи Арена" из-за долгов.

Ранее "Анжи" оштрафован за невыплату долгов экс-голкиперу клуба.