Российская премьер-лига (РПЛ) готова помочь махачкалинскому "Анжи" доиграть сезон, если в клубе настанет критическая ситуация с финансированием, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин.
"Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", — заявил он.
С начала сезона махачкалинский клуб попал в трудную финансовую ситуацию. Обращение к правительству Дагестана ничего не дало. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что команда может не доиграть сезон.
Недавно футболистам было отказано на вход на стадион "Анжи Арена" из-за долгов.
Ранее "Анжи" оштрафован за невыплату долгов экс-голкиперу клуба.