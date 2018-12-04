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РПЛ готова помочь «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации 

Газета.Ru + ещё 13 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская премьер-лига (РПЛ) готова помочь махачкалинскому "Анжи" доиграть сезон, если в клубе настанет критическая ситуация с финансированием, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин.
"Мы постараемся поддержать "Анжи". За счет тех заработков, которые получит лига. Многие клубы выступили в поддержку", — заявил он.
С начала сезона махачкалинский клуб попал в трудную финансовую ситуацию. Обращение к правительству Дагестана ничего не дало. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что команда может не доиграть сезон.
Недавно футболистам было отказано на вход на стадион "Анжи Арена" из-за долгов.
Ранее "Анжи" оштрафован за невыплату долгов экс-голкиперу клуба.
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