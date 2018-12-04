Черчесов подвёл итоги 2018 года для сборной России

Оценивать итоги 2018 года для сборной России нужно не по последним матчам, а по выступлениям в целом, уверен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В последних двух играх сборная России потерпела два поражения — в товарищеском матче с командой Германии (3:0) и во встрече со Швецией в Лиге наций (2:0). В результате российским футболистам не удалось выйти в элитный дивизион турнира — Лигу А.

При этом на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Россия показала лучший результат в современной истории. Она вышла из группы со второго места, в 1/8 финала по пенальти прошла Испанию и также по пенальти в ¼ финала уступила сборной Хорватии — будущему вице-чемпиону.