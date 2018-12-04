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Черчесов подвёл итоги 2018 года для сборной России 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оценивать итоги 2018 года для сборной России нужно не по последним матчам, а по выступлениям в целом, уверен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В последних двух играх сборная России потерпела два поражения — в товарищеском матче с командой Германии (3:0) и во встрече со Швецией в Лиге наций (2:0). В результате российским футболистам не удалось выйти в элитный дивизион турнира — Лигу А.
При этом на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Россия показала лучший результат в современной истории. Она вышла из группы со второго места, в 1/8 финала по пенальти прошла Испанию и также по пенальти в ¼ финала уступила сборной Хорватии — будущему вице-чемпиону.
«Проигрывать всегда неприятно, но эти два поражения — рабочие моменты, они не должны всё перечеркнуть. Надо оценивать год не по ним, а в целом. А главным в 2018-м стал чемпионат мира в России и выступление на нём национальной сборной, которая пробилась в четвертьфинал», — подытожил Черчесов в интервью ТАСС.
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