Адриано: информация об уходе из московского «Спартака» не более, чем слухи

Футболист московского "Спартака" Луис Адриано назвал информацию о его возможном уходе из клуба слухами и заверил болельщиков, что продолжит защищать цвета "красно-белых".

Ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний бразильский форвард зимой вернется на родину и перейдет на правах аренды в "Интернасьонал" из его родного города Порту-Алегри.

Луис Адриано перешел в "Спартак" на правах свободного агента зимой 2017 года, разорвав контракт с итальянским "Миланом". В составе "красно-белых" форвард стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. По итогам прошлого сезона бразилец был признан болельщиками команды лучшим футболистом "Спартака". Всего на счету Адриано на данный момент 65 официальных матчей в составе "красно-белых", в которых он забил 22 мяча.