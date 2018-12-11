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Адриано: информация об уходе из московского «Спартака» не более, чем слухи 

РИА Новости + ещё 38 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист московского "Спартака" Луис Адриано назвал информацию о его возможном уходе из клуба слухами и заверил болельщиков, что продолжит защищать цвета "красно-белых".
Ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний бразильский форвард зимой вернется на родину и перейдет на правах аренды в "Интернасьонал" из его родного города Порту-Алегри.
Луис Адриано перешел в "Спартак" на правах свободного агента зимой 2017 года, разорвав контракт с итальянским "Миланом". В составе "красно-белых" форвард стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. По итогам прошлого сезона бразилец был признан болельщиками команды лучшим футболистом "Спартака". Всего на счету Адриано на данный момент 65 официальных матчей в составе "красно-белых", в которых он забил 22 мяча.
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