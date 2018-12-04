Жена Мамаева расплакалась, рассказывая об изменах футболиста. Она считала его примерным семьянином

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказала, как изменилась ее жизнь после ареста мужа, и не сдержала слез, говоря о его изменах.

«Сложно сказать, что у меня сейчас на душе. Мне больно. Это предательство! Я хочу это как-то простить, смириться с этим, забыть или как-то пережить. Но пока мне сложно.

Многие думают: «Вот, ты всему миру сказала, что он тебе изменил. Как ты теперь будешь с ним жить? Если вы помиритесь, тебе будет стыдно». Мне не будет стыдно, потому что я понимаю, что я его люблю. Хоть и все это тяжело сейчас принять, но я надеюсь, что он все-таки одумается и вернется в семью. Может быть, даже изменится. Или по крайней мере переосмыслит то, что он сделал.

Я не знаю, что мне делать. И я не уверена, что мой муж оценит все то, что я делаю для него. Я пытаюсь защитить и оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали, что он семьянин и хороший муж. Как он может быть примерным семьянином, если у него череда любовниц? Я же об этом не знала. Что вы мне предлагаете, что мне сейчас делать? У меня нет другого выбора. Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами и доказывать, что не надо трогать женатых мужчин, потому что у нас есть дети и семья?

Я не знаю, что эта девушка говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи. Обещает родить кучу детей, поддерживать в сложной ситуации или что-то еще? По всей видимости, он хочет уйти из семьи. Я за то, чтобы сохранить семью. Прекрасно понимаю, что дети без папы не могут. Это как оторвать руки или ноги. Не то чтобы я делаю это ради детей, я вообще хочу сохранить семью. Мне сложно смириться, я до сих пор как будто бы не верю. Но это факт, и Паша в этом признался.

Наша встреча 5 декабря во время суда? Я не думаю, что у меня будет адекватная реакция на него. Эмоции зашкаливают. У меня двоякое ощущение. С одной стороны, я его ненавижу, с другой — очень люблю, с третьей — мне обидно. Не знаю, что будет, когда я его увижу. Там будет и его любовница, потому что она главный свидетель. Она та, из-за кого все началось. Она села в машину, что-то там у них с водителем не срослось, он их оскорбил, и она побежала докладывать это Паше. После чего все и произошло.

Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные и отвратительные сообщения про моих детей. Желали, чтобы мы все умерли или повесились. Я прочитала кучу всякого негатива. И все равно моя позиция остается прежней: они не должны сидеть за то, что они сделали», — сказала Алана в интервью телеканалу «Москва 24».