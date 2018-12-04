«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ

"Арсенал" не выигрывал на "Олд Траффорд" в чемпионате Англии с сентября 2006 года. С тех пор — как отрезало. За эти 12 лет команды находились в разном состоянии, для "МЮ" наступили тёмные времена после ухода Алекса Фергюсона , началась тренерская чехарда, но в гостях подопечные Арсена Венгера так ни разу и не выиграли. 11 встреч, три ничьих и восемь поражений.

Жуткие цифры. На сегодняшний день "Арсенал" опережает соперника в турнирной таблице на восемь очков и показывают принципиальной иной уровень футбола. "Канониры" ни низу не проиграли в последних 19 матчах во всех турнирах. И если Лигой Европы и кубками никого не впечатлишь, то ничья с мощным "Ливерпулем" и сумасшедшая победа над "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона (4:2) выглядят солидно.

У хозяев помимо преимущества своего поля будет определённая фора в свежести. Всё просто — "Манчестер Юнайтед" провёл предыдущую встречу на день раньше. Двое суток отдыха и трое суток отдыха — это огромная разница. Особенно в декабре, когда усталость уже успевает скопиться.

В связи с этим есть подозрение, что после перерыва подопечные Унаи Эмери подсядут. Всё-таки скамейка у них не самая длинная и возможностей для ротации немного, а битва с "Тоттенхэмом" забрала много сил и эмоций. А значит, можно рассмотреть парочку вариантов.

(Сделать ставку) "Гол хозяев во втором тайме" в БК «Лига Ставок» идёт за 1.60 — скромно, но надёжно. Защита у "Арсенала" достаточно часто ошибается, да и вратари выручают не всегда. Есть и предложение повеселее — "победа хозяев во втором тайме" за 2.65. Можно взять промежуточный вариант: на то, что "МЮ" забьёт во втором тайме первым, дают 2.15.

Ни одной из команд вот уже шесть лет не удаётся выиграть три очные встречи подряд, но "Манчестер Юнайтед" может это исправить. Два предыдущих матча остались за манкунианцами — 3:1 на "Эмирейтс" и 2:1 на "Олд Траффорд" в минувшем розыгрыше чемпионата Англии.