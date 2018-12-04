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«Спартак» избавится от пойманного на кокаине футболиста 

Lenta.ru + ещё 8 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, вероятность того, что руководство красно-белых продлит контракт с хавбеком, невысока. Основная проблема — физическое состояние Еременко. Футболист принял участие всего в семи матчах «Спартака» в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями. В последний раз 31-летний хавбек появился на поле в матче Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс». Тогда москвичи одержали победу со счетом 4:3.
Еременко присоединился к «Спартаку» еще в августе. Тем не менее, из-за дисквалификации футболист дебютировал за клуб только в октябре. В 2016-м, будучи игроком ЦСКА, Еременко сдал положительный допинг-тест: в его организме были обнаружены метаболиты кокаина.
Еременко известен выступлениями за итальянские «Сиену» и «Удинезе», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА. На международной арене хавбек представлял сборную Финляндии.
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