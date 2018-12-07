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Мамаев рассказал о планах на будущее 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
"У меня все хорошо. Со здоровьем тоже все хорошо, а тренировок, в целом, достаточно. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все это рано или поздно закончится", — приводит слова Мамаева сайт kp.ru.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения игроков, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
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