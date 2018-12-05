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«Реал» нацелился на Моуринью 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Nathan Stirk / Getty Images
Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в возвращении португальца Жозе Моуринью на должность главного тренера клуба. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Evening Standard.
В данный момент Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что 55-летний специалист разочаровался в клубном руководстве после провального трансферного окна. Сам португалец выразил заинтересованность в возвращении в Мадрид.
Моуринью в «Манчестер Юнайтед» находится на грани увольнения. После 14 туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги «красные дьяволы» с 22 очками занимают восьмое место в таблице, отставая на восемь очков от четвертого места, которое дает право на участие в Лиге чемпионов.
«Реал» начинал сезон под руководством Хулена Лопетеги, однако после провального старта испанский специалист был уволен. Его место занял аргентинец Сантьяго Солари. После увольнения Лопетеги руководство сливочных контактировало с Моуринью и обсуждало вариант с его возвращением. Сообщалось, что ему предлагали контракт до 2021 года с зарплатой 10-12 миллионов евро.
Моуринью тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Португалец приводил «Реал» к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.
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