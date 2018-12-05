Футболист забил ударом с центра поля

25-летний Неделев получил мяч от партнера в пределах центрального круга и поразил ворота «Локомотива». Полузащитник установил окончательный счет во встрече — 2:0 в пользу «Ботева». Первый гол на счету Кристиана Димитрова

После 18 туров чемпионата «Ботев» расположился на четвертом месте в турнирной таблице.