Следствие по делу футболистов А. Кокорина и П. Мамаева продлено до 8 февраля 2019 г.

Расследование уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого о побоях и хулиганстве продлено до 8 февраля 2019 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» следователь МВД.

«Да, следствие продлено до 8 февраля 2019 г.», — заявил он.

В октябре футболисты, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями — директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По данным СМИ, футболисты в нетрезвом состоянии начали оскорблять Д. Пака, указывая на его нерусское происхождение. После конфликта медики диагностировали у Д. Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Позже стало известно еще об одном инциденте с участием футболистов у гостиницы «Пекин», где был избит Виталий Соловчук — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой, также был поврежден ее автомобиль Mercedes.

Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П. Мамаева, А. Кокорина, К. Кокорина и А. Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».