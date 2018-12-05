Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следствие по делу футболистов А. Кокорина и П. Мамаева продлено до 8 февраля 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 14 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Расследование уголовного дела в отношении полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого о побоях и хулиганстве продлено до 8 февраля 2019 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» следователь МВД.
«Да, следствие продлено до 8 февраля 2019 г.», — заявил он.
В октябре футболисты, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями — директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По данным СМИ, футболисты в нетрезвом состоянии начали оскорблять Д. Пака, указывая на его нерусское происхождение. После конфликта медики диагностировали у Д. Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.
Позже стало известно еще об одном инциденте с участием футболистов у гостиницы «Пекин», где был избит Виталий Соловчук — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой, также был поврежден ее автомобиль Mercedes.
Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П. Мамаева, А. Кокорина, К. Кокорина и А. Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
Агентство «Москва»: последние новости
МГИК сформировал две территориальные избирательные комиссии Более 29 тыс. человек прошли диспансеризацию в Химках с начала года «КамАЗ» пока не планирует подавать заявку на участие в тестировании беспилотных автомобилей в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО24
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»14
Для российских артистов придумали чемпионат по футболу
«Саутгемнтон» объявил имя нового главного тренера
Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката1
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение