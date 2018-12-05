«С топором за любовницами»: жена Мамаева разрыдалась из-за измен

Супруга футболиста рассказала, как изменилась ее жизнь после его задержания из-за дебоша в Москве. Также Алана Мамаева призналась, что муж может бросить семью.

После ареста спортсмена женщине пришлось нелегко. По ее словам, она прочитала в Сети "кучу всякого негатива" о себе и их с Павлом детях.

При этом Алана осталась тверда в своей позиции: по ее мнению, Павел Мамаев и его друг, футболист Александр Кокорин "не должны сидеть за то, что они сделали". Супруга всячески пытается донести это до общественности, оправдывая спортсмена.

Мамаева заверила, что раньше всегда считала мужа примерным семьянином и не знала о череде любовниц. В нынешней ситуации, когда правда об изменах Павла раскрылась, женщина находится в растерянности. Алана призналась, что не представляет, что теперь делать.

"Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?!" — цитирует Мамаеву сетевое издание m24.ru. "Я не знаю, что эта девушка говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи", — добавила жена футболиста. На интервью женщина не скрывала слез.

Алана добавила, что даже зная о неверности супруга, хочет сохранить семью. "Паша в этом признался", — резюмировала она. Мамаева подчеркнула, что ей трудно с этим смириться.

Напомним, ранее в своем микроблоге жена спортсмена обвинила Павла Мамаева в адюльтере. По ее словам, злополучная драка с водителем произошла из-за девушки.

Как писали "Дни.ру", 8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре столицы. Молодые люди напали на водителя "Первого канала" , и затем устроили потасовку в кафе.

Полиция завела три уголовных дела: два − по статье "Побои" и одно − о хулиганстве по предварительному сговору. Футболисты арестованы до 8 декабря.