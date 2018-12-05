Экс-тренер «Спартака» высказался о натурализации игроков

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о натурализации игроков, передает "Матч ТВ".

В сборной России на сегодняшний момент сыграли три натурализованных игрока. Примечательно, что все трое — бразильцы. За национальную российскую команду сыграли защитник ЦСКА Марио Фернандес , вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме и форвард "Краснодара" Ари.

"В любом деле важны пропорции и качество. Если у вас в чемпионате есть такой игрок, как Марио Фернандес, а у него имеется российский паспорт, то как его не вызывать в сборную?! Как он может тормозить чье-то развитие?! Скорее, наоборот, его присутствие подстегивает русских ребят — что в сборной, что в клубе.

Тот же Ари — сильный нападающий, и раз Черчесов привлек его в сборную, значит, он того заслуживает. Я не могу сказать, что часто общался с Черчесовым, но мне показалось, что он довольно жесткий человек со своей четкой точкой зрения и линией поведения. И подбирает игроков не по моде и не по принципу, кто в данный момент популярнее у журналистов или болельщиков, а в соответствии со своей концепцией на тот или иной отрезок жизни сборной", — заявил Каррера.

Ранее Аршавин выступил против бразильцев в сборной России.