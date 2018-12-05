Адвокат Кокорина ожидает самого плохого результата в суде 

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала, чего она ожидает от заседания суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия.
«Какой результат я ожидаю? Самый плохой», — приводит слова Стукаловой «Чемпионат».
Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболистов до 8 февраля.
Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определенных действий или домашнего ареста.
Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.