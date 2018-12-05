Адвокат Кокорина ожидает самого плохого результата в суде

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала, чего она ожидает от заседания суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия.

«Какой результат я ожидаю? Самый плохой», — приводит слова Стукаловой «Чемпионат».

Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболистов до 8 февраля.

Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определенных действий или домашнего ареста.