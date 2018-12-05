У тренера российского клуба умерла дочь 

Главный тренер владивостокского «Луча» Рустем Хузин потерял дочь. Соболезнования выразили официальные представители клуба.
Обстоятельства гибели Розаны Хузиной не уточняются. Информация появилась в Twitter-аккаунте команды.
Скорбим!
Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агзамовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. https://t.co/usjOSwxaGR pic.twitter.com/kuARTtVyfv— ФК «Луч» Владивосток (@_fc_luch_) 5 декабря 2018 г.
Хузин возглавил «Луч» в 2018 году. На данный момент команда занимает 10-е место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее специалист тренировал «Ладу-Тольятти», «Нефтехимик» и «Амкар».
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