У тренера российского клуба умерла дочь 

Скорбим!



Руководство, тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Луч» выражают глубочайшие соболезнования главному тренеру Рустему Агзамовичу Хузину в связи с невосполнимой утратой, уходом в мир иной дочери. https://t.co/usjOSwxaGR pic.twitter.com/kuARTtVyfv— ФК «Луч» Владивосток (@_fc_luch_) 5 декабря 2018 г.