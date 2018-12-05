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У тренера российского клуба умерла дочь 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ФК «Луч» Владивосток
Главный тренер владивостокского «Луча» Рустем Хузин потерял дочь. Соболезнования выразили официальные представители клуба.
Обстоятельства гибели Розаны Хузиной не уточняются. Информация появилась в Twitter-аккаунте команды.
Хузин возглавил «Луч» в 2018 году. На данный момент команда занимает 10-е место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее специалист тренировал «Ладу-Тольятти», «Нефтехимик» и «Амкар».
News.ru писал, что 17-летний гандболист разбился насмерть.
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