Черчесов назвал лучшего молодого футболиста 

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выбрал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в голосовании за звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги 2018 года. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).
На второе место среди претендентов на звание лучшего футболиста Черчесов поставил игрока ЦСКА Ивана Облякова. Третье место, по версии тренера, занимает вратарь «Спартака» Александр Максименко.
В список номинантов также вошел игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев.
Лучшего молодого футболиста РПЛ (не старше 21 года) выбирают в рамках премии «Первая пятерка».
Премия с 2002 года вручается под эгидой Российского футбольного союза Детской футбольной лигой.
Победителей определяют по опросам ста авторитетных специалистов футбола, тренеров и спортивных СМИ. В 2002 году лауреатом премии стал Александр Кержаков («Зенит»), в 2004-м — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), в 2011-м — Александр Кокорин (тогда выступал за «Динамо»), а в 2017-м победителем стал Федор Чалов (ЦСКА).