Черчесов назвал лучшего молодого футболиста

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выбрал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в голосовании за звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги 2018 года. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Александр Максименко. На второе место среди претендентов на звание лучшего футболиста Черчесов поставил игрока ЦСКА Ивана Облякова . Третье место, по версии тренера, занимает вратарь «Спартака»

В список номинантов также вошел игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев

Лучшего молодого футболиста РПЛ (не старше 21 года) выбирают в рамках премии «Первая пятерка».