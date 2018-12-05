Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов назвал лучшего молодого футболиста 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выбрал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в голосовании за звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги 2018 года. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).
На второе место среди претендентов на звание лучшего футболиста Черчесов поставил игрока ЦСКА Ивана Облякова. Третье место, по версии тренера, занимает вратарь «Спартака» Александр Максименко.
В список номинантов также вошел игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев.
Лучшего молодого футболиста РПЛ (не старше 21 года) выбирают в рамках премии «Первая пятерка».
Премия с 2002 года вручается под эгидой Российского футбольного союза Детской футбольной лигой.
Победителей определяют по опросам ста авторитетных специалистов футбола, тренеров и спортивных СМИ. В 2002 году лауреатом премии стал Александр Кержаков («Зенит»), в 2004-м — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), в 2011-м — Александр Кокорин (тогда выступал за «Динамо»), а в 2017-м победителем стал Федор Чалов (ЦСКА).
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев частично признал вину
«Краснодар» вступился за Мамаева
Отец Мамаева попросил отпустить сына под залог
Мамаев выступил на заседании суда2
Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ
Видео
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
06:39
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
02:13
Игрок «Локомотива» заявил об угрозах
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение