Мамаев обратился к своему отцу перед заседанием суда

Полузащитник«Краснодара» Павел Мамаев обратился к своему отцу перед заседанием суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении его заключения.

Как сообщает корреспондент RT, Мамаев громко сказал отцу: «Всё нормально». После футболист улыбнулся. В руках у игрока «Краснодара» находится блокнот, предполоительно, с текстом речи.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.