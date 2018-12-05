Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, обвиняемый в хулиганстве и побоях, полностью возместил ущерб потерпевшему по делу водителю Виталию Соловчуку. Об этом корр. ТАСС передает из зала Тверского суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантам дела о драке в центре Москвы.
"Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен", — сказал адвокат Игорь Бушманов.