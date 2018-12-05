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Мать А. Кокорина готова внести за сыновей залог 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мать нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла просит суд отпустить сыновей из СИЗО и готова внести залог в 10 млн руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Тверского суда, где рассматривается вопрос о продлении футболисту ареста.
«На счету Светланы Кокориной содержится свыше 10 млн руб., которые могут составлять предмет залога, — сказал адвокат.
В октябре футболисты А. Кокорин и Павел Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями — директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По данным СМИ, футболисты в нетрезвом состоянии начали оскорблять Д. Пака, указывая на его нерусское происхождение. После конфликта медики диагностировали у Д. Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.
Позже стало известно еще об одном инциденте с участием футболистов у гостиницы «Пекин», где был избит Виталий Соловчук — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой, также был поврежден ее автомобиль Mercedes.
В октябре Тверской суд столицы санкционировал арест полузащитника футбольного клуба «Краснодар» П. Мамаева, А. Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга — детского тренера Александра Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
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