«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом. Срок соглашения составит три с половиной года. О переходе также должны договориться сами клубы. Сумма компенсации за игрока, чей контракт с московской командой истекает через полтора года, должна составить около €4 млн Адриано выступает за столичный клуб с зимы 2017 года. Он перешел в "Спартак" на правах свободного агента. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком московской команды.

Ранее хавбек "Краснодара" может перейти в турецкий "Бешикташ".