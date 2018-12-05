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«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Milliyet.
По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом. Срок соглашения составит три с половиной года. О переходе также должны договориться сами клубы. Сумма компенсации за игрока, чей контракт с московской командой истекает через полтора года, должна составить около €4 млн  Адриано выступает за столичный клуб с зимы 2017 года. Он перешел в "Спартак" на правах свободного агента. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком московской команды.
Ранее хавбек "Краснодара" может перейти в турецкий "Бешикташ".
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