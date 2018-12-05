Решена судьба Кокорина и Мамаева

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Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей 

Рамблер 1 час назад
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не покинут СИЗО в ближайшее время. Соответствующее решение принял Тверской райсуд Москвы. Сообщает РАПСИ.
В октябре Кокорин и Мамаев избили в Москве трех человек — главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба были арестованы до 8 декабря, однако следствие ходатайствовало о продлении их ареста.
Кокорин и Мамаев «топят» друг друга
Сегодня Тверской суд столицы рассмотрел ходатайство и отказался удовлетворить его. Кокорин и Мамаев пробудут в следственном изоляторе до 8 февраля.
На прошлой неделе адвокат Виталий Криворученко заявил «Чемпионату», что пребывание Кокорина и Мамаева в СИЗО — это «публичная порка» провинившихся знаменитостей. По его мнению, футболисты избегнут реального тюремного заключения, отделавшись условным сроком.
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