Решена судьба Кокорина и Мамаева

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

В октябре Кокорин и Мамаев избили в Москве трех человек — главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Против спортсменов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба были арестованы до 8 декабря, однако следствие ходатайствовало о продлении их ареста.

Сегодня Тверской суд столицы рассмотрел ходатайство и отказался удовлетворить его. Кокорин и Мамаев пробудут в следственном изоляторе до 8 февраля.

На прошлой неделе адвокат Виталий Криворученко заявил «Чемпионату», что пребывание Кокорина и Мамаева в СИЗО — это «публичная порка» провинившихся знаменитостей. По его мнению, футболисты избегнут реального тюремного заключения, отделавшись условным сроком.