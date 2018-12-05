Отец П. Мамаева попросил отпустить сына под залог в 5 млн руб.

«Отец П. Мамаева может внести за сына залог в 5 млн руб. Полагаю, что суд должен отнестись к позиции следствия критически. Имеются все основания для избрания альтернативных мер пресечения. Осталось, по данным следствия, провести процессуально технические мероприятия. Каким-либо образом повлиять на ход расследования мой подзащитный не имеет возможности и желания. Мы своими действиями доказали свою добросовестность. П. Мамаев постоянно зарегистрирован в Москве. Нахождение под стражей препятствует профессиональной деятельности», — сказал адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Защитник подчеркнул в своем выступлении, что его подзащитный публичная личность и занимается благотворительностью, что характеризует П. Мамаева положительно и указывает, что он не намерен скрываться от правосудия.

Сам П. Мамаев сообщил суду, что «согласен на любую меру пресечения, кроме ареста». Кроме того, он добавил, что его супруга Алана Мамаева, несмотря на то что в последнее время в СМИ и соцсетях обвиняет его в изменах, не возражает, чтобы ее муж жил в принадлежащей ей квартире в Краснодаре в случае избрания ему домашнего ареста.

В свою очередь ФК «Краснодар» предоставил в суд положительную характеристику на футболиста, хотя ранее президент клуба Сергей Галицкий и другие функционеры в разговорах с журналистами отмечали, что клуб не будет вступаться за П. Мамаева — и даже шла речь о разрыве контракта. Положительную характеристику футболисту дал и ФК «Локомотив».

В октябре футболисты П. Мамаев и Александр Кокорин , находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями — директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По данным СМИ, футболисты в нетрезвом состоянии начали оскорблять Д. Пака, указывая на его нерусское происхождение. После конфликта медики диагностировали у Д. Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Позже стало известно еще об одном инциденте с участием спортсменов у гостиницы «Пекин», где был избит Виталий Соловчук — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой , также поврежден ее автомобиль Mercedes. По словам И. Бушманова, ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен.

В октябре Тверской суд столицы санкционировал арест П. Мамаева, нападающего ФК «Зенит» А. Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга — детского тренера Александра Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».