Павел Мамаев частично признал вину

«Я частично признаю вину. Готов возместить вред водителю Виталию Соловчуку», — заявил подозреваемый во время слушаний.

Футболист заявил, что в его действиях не было преступного сговора с Александром Кокориным.

«Я не бил Дениса Пака (пострадавший чиновник из Минпромторга. — News.ru), и я его не оскорблял, он ко мне претензий не имеет», — сказал Мамаев в суде.

С похожей речью выступил и Александр Кокорин. Он также примирился с избитым чиновником Министерства промышленности и торговли РФ.

«Мой удар Паку Денису был в ответ на оскорбление. С Денисом Паком мы примирились после всего, что произошло. Почему мне было предъявлено обвинение по водителю Соловчуку, я не понимаю, я его пальцем не трогал. Вину свою я признаю частично», — сообщил футболист «Зенита».

Ранее News.ru сообщил о требовании адвокатов фигурантов освободить подзащитных под залог в 10 млн рублей. Слушания по делу Кокорина и Мамаева начались 5 декабря 2018 года. На заседание пришла жена игрока «Краснодара» — Алана, а также его отец Константин. Также в зале находятся мать Александра Кокорина Светлана и отчим футболиста Кирилл Логинов.