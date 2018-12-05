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Павел Мамаев частично признал вину 

News.ru + ещё 5 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин частично признали вину и выразили готовность возместить ущерб, передаёт корреспондент News.ru из зала Тверского суда Москвы.
«Я частично признаю вину. Готов возместить вред водителю Виталию Соловчуку», — заявил подозреваемый во время слушаний.
Футболист заявил, что в его действиях не было преступного сговора с Александром Кокориным.
«Я не бил Дениса Пака (пострадавший чиновник из Минпромторга. — News.ru), и я его не оскорблял, он ко мне претензий не имеет», — сказал Мамаев в суде.
С похожей речью выступил и Александр Кокорин. Он также примирился с избитым чиновником Министерства промышленности и торговли РФ.
«Мой удар Паку Денису был в ответ на оскорбление. С Денисом Паком мы примирились после всего, что произошло. Почему мне было предъявлено обвинение по водителю Соловчуку, я не понимаю, я его пальцем не трогал. Вину свою я признаю частично», — сообщил футболист «Зенита».
Ранее News.ru сообщил о требовании адвокатов фигурантов освободить подзащитных под залог в 10 млн рублей. Слушания по делу Кокорина и Мамаева начались 5 декабря 2018 года. На заседание пришла жена игрока «Краснодара» — Алана, а также его отец Константин. Также в зале находятся мать Александра Кокорина Светлана и отчим футболиста Кирилл Логинов.
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