Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката 

Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла рассказал том, как изменился подзащитный за время пребывания в СИЗО, передает "Советский спорт".
Следствие просит суд продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении братьев Кокориных до 8 февраля 2019 года.
"Мой подзащитный в свой юный возраст получил достаточный урок от государственной машины. Он изменился на глазах, рассказывает каждую неделю, что прочитал и какие мысли его посещают", — заявил адвокат.
На его словах Кокорин-младший рассмеялся.
Ранее сообщалось, что в "Локомотиве" не знают об отправленной в суд характеристике на Кокорина.