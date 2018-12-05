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Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла рассказал том, как изменился подзащитный за время пребывания в СИЗО, передает "Советский спорт".
Следствие просит суд продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении братьев Кокориных до 8 февраля 2019 года.
"Мой подзащитный в свой юный возраст получил достаточный урок от государственной машины. Он изменился на глазах, рассказывает каждую неделю, что прочитал и какие мысли его посещают", — заявил адвокат.
На его словах Кокорин-младший рассмеялся.
Ранее сообщалось, что в "Локомотиве" не знают об отправленной в суд характеристике на Кокорина.
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