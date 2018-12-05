Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката

Следствие просит суд продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении братьев Кокориных до 8 февраля 2019 года.

"Мой подзащитный в свой юный возраст получил достаточный урок от государственной машины. Он изменился на глазах, рассказывает каждую неделю, что прочитал и какие мысли его посещают", — заявил адвокат.

На его словах Кокорин-младший рассмеялся.