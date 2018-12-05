Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Мамаева упрекнул следствие в лукавстве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов упрекнул следствие в лукавстве после просьбы о продлении ареста его подзащитного, передает "Советский спорт".
В Тверском суде города Москвы проходит заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"В расследовании остались только технические мероприятия. Следствие лукавит, говоря об активном сборе доказательств. Допускается лукавство и попытки ввести суд и общественность в заблуждение. По неизвестным причинам Соловчук пока не воспользовался компенсацией. Учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер — домашний арест, ограничение действий, залог. Закон не только суров. Он должен быть и гуманным", — заявил адвокат.
Ранее адвокат Кокорина попросил изменить меру пресечения на домашний арест или залог.
Газета.Ru: последние новости
Мамаев оплатил операцию сотруднице "Краснодара" Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката "Галатасарай" согласовал контракт с форвардом "Спартака"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО23
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Для российских артистов придумали чемпионат по футболу
«Саутгемнтон» объявил имя нового главного тренера
Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката1
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение