Адвокат Мамаева упрекнул следствие в лукавстве 

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов упрекнул следствие в лукавстве после просьбы о продлении ареста его подзащитного, передает "Советский спорт".
В Тверском суде города Москвы проходит заседание, на котором решается вопрос о мере пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"В расследовании остались только технические мероприятия. Следствие лукавит, говоря об активном сборе доказательств. Допускается лукавство и попытки ввести суд и общественность в заблуждение. По неизвестным причинам Соловчук пока не воспользовался компенсацией. Учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер — домашний арест, ограничение действий, залог. Закон не только суров. Он должен быть и гуманным", — заявил адвокат.
Ранее адвокат Кокорина попросил изменить меру пресечения на домашний арест или залог.