Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»

Стало известно, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев оплатил операцию сотруднице клуба заграницей, сообщает "Советский спорт".
Информация стала известно из характеристики, которую клуб отправил в суд. До сегодняшнего дня такие подробности были неизвестны даже защите полузащитника.
5 декабря в Тверском суде города Москвы проводится заседание, в ходе которого решается вопрос об изменении меры пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Ранее сообщалось, что Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката.