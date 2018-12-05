Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»

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Мамаев оплатил операцию сотруднице «Краснодара» 

Газета.Ru 1 час назад
Стало известно, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев оплатил операцию сотруднице клуба заграницей, сообщает "Советский спорт".
Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей
Информация стала известно из характеристики, которую клуб отправил в суд. До сегодняшнего дня такие подробности были неизвестны даже защите полузащитника.
5 декабря в Тверском суде города Москвы проводится заседание, в ходе которого решается вопрос об изменении меры пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Ранее сообщалось, что Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката.
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