Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»

Мамаев оплатил операцию сотруднице «Краснодара»

Информация стала известно из характеристики, которую клуб отправил в суд. До сегодняшнего дня такие подробности были неизвестны даже защите полузащитника.

Александра Кокорина. 5 декабря в Тверском суде города Москвы проводится заседание, в ходе которого решается вопрос об изменении меры пресечения для Мамаева и нападающего "Зенита"

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший рассмеялся на словах своего адвоката.