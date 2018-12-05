У матери Кокориных сдали нервы

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Мама Кокориных разрыдалась после решения суда 

Газета.Ru 1 час назад
Мама братьев Александра и Кирилла Кокориных Светлана разрыдалась после решения суда, передает русской службы Би-би-си.
Подруга Кокорина: «Надеюсь, это будет самый ужасный в их жизни Новый год»
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Кокориных, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
"Мать Кокорина в коридоре суда рыдает навзрыд, просто невыносимо смотреть", — написала в твиттере корреспондент русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
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