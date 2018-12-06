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Уткин высмеял ночные похождения Миранчуков, поддержавших Кокорина и Мамаева 

РИА Новости + ещё 35 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный журналист Василий Уткин посмеялся над игроками "Локомотива" братьями Антоном и Алексеем Миранчуками, поддержавшими Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых был продлен на два месяца.
"В пятницу, накануне игры со "Спартаком", до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах все Москвы — это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни", — написал Уткин на своей странице в Twitter.
Накануне братья Миранчуки записали видеообращение к игрокам "Зенита" и "Краснодара" со словами поддержки:
"Пусть все будет хорошо, пацаны, мы с вами".
Арест Кокорина и Мамаева, обвиненных в побоях и хулиганстве, был продлен до 8 февраля на заседании Тверского суда в среду.
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