Известный спортивный журналист Василий Уткин посмеялся над игроками "Локомотива" братьями Антоном и Алексеем Миранчуками, поддержавшими Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых был продлен на два месяца.
"В пятницу, накануне игры со "Спартаком", до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах все Москвы — это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни", — написал Уткин на своей странице в Twitter.
В пятницу, накануне игры со Спартаком, до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах ВСЕЙ Москвы — это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни! https://t.co/ejTDeDziGt— Василий Уткин (@radioutkin) 6 декабря 2018 г.
Накануне братья Миранчуки записали видеообращение к игрокам "Зенита" и "Краснодара" со словами поддержки:
"Пусть все будет хорошо, пацаны, мы с вами".
Арест Кокорина и Мамаева, обвиненных в побоях и хулиганстве, был продлен до 8 февраля на заседании Тверского суда в среду.