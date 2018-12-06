В пятницу, накануне игры со Спартаком, до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах ВСЕЙ Москвы — это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни! https://t.co/ejTDeDziGt— Василий Уткин (@radioutkin) 6 декабря 2018 г.