Решение суда — идиотизм. Кокорина и Мамаева прессуют в угоду толпе

Шоу, которое мы заслужили.

Алана Мамаева вышла из зала суда перед оглашением решения. Пока надевала куртку, её окружила дюжина репортёров с телефонами в руках.

— Вы клоуны, что ли? Зачем меня снимать? — спросила Мамаева.

— Хотим узнать вашу позицию, — ответил один из журналистов.

— Нет у меня ещё позиции. Давайте подождём [решения суда].

Вопрос журналиста был абсолютно корректный. Тем более что Алана приучила нас к подробностям своей личной жизни. Кажется, ни одна жена футболиста в России не рассказывала настолько откровенно об отношениях с мужем.

С другой стороны, можно по-человечески понять Мамаеву. У неё всё рушится. Она убеждена, что муж ей изменял. А ещё его могут посадить лет на семь. Причём разбирательство идёт удивительным образом. С явным уклоном в сторону жёсткого наказания.

Нет оснований считать, что имел место предварительный сговор. Всё указывает именно на спонтанные бытовые разборки. Это тоже уголовная ответственность, но не статья 213.2. Ну серьёзно, вдумайтесь! Какой, нафиг, предварительный сговор? Думаю, если спросить пострадавших, то оба ответят, что предварительного сговора не было.

Два футболиста заслужили попадание за решетку. Но ещё они заслужили правосудие. На него имеет право каждый из нас. И Кокорин с Мамаевым в том числе. Даже если мы их недолюбливаем, то должны согласиться. Если бы иначе сложилась наша жизнь и воспитание, то мы оказались бы на их месте и так же настаивали бы на справедливом наказании. Правосудие — это ещё не значит, что всех надо отпустить и разойтись. Об этом речи не идёт. Только о выборе статьи уголовного кодекса и сроках рассмотрения дела.

Впрочем, есть ощущение, что предварительный сговор всё-таки имел место. Правда, не со стороны футболистов, а со стороны судебной системы. Почему-то именно это дело решили сделать показательным. Безусловно, у современного общества есть запрос на максимальное наказание богатых людей. Но это не должно быть для суда руководством к действию. Даже если толпа будет после этого лояльнее воспринимать пенсионную реформу и рост цен на продукты.

В нашем футболе есть вещи, которые заслуживают внимания следователей не меньше, чем Кокорин и Мамаев. Почему у нас за всю историю страны не было доказано ни одного договорного матча? Об их существовании говорят все — у бывшего президента РФС Толстых папки лопаются от бумаг. Там многое заинтересовало бы МВД . Мне в интервью о договорных матчах публично (!) рассказывали несколько человек. Некоторые договорняки общеизвестны. А у нас почему-то твердят, будто не хватает законодательной базы для таких вопросов. Это бред. Уголовный кодекс у нас не так уж плохо прописан. Вопрос в желании. Точно так же, как и с махинациями при трансферах футболистов. Но это всё мало кого волнует. Вот Кокорин с Мамаевым — это даааа!

Зрелище, которое мы видим, называется «Богатые тоже плачут». Очень приятный жанр для многих. Все понимают, что это дичь, но всё равно не могут оторваться. Герой фильма «Голодные игры» предлагал: «Если бы все перестали смотреть шоу, то оно закончилось бы». Но мы никогда не перестанем наслаждаться слезами состоятельных людей.

Напоследок простой вопрос. Что вы испытываете при виде зарёванной Аланы Мамаевой: сарказм или сострадание?