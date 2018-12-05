«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте благодаря голу полузащитника Софьяна Ханни. «Уралу» удалось отыграться на 67-й минуте, когда отличился нападающий Владимир Ильин . Таким образом, красно-белые впервые под руководством нового главного тренера Олега Кононова завершили матч вничью — в предыдущих встречах со специалистом во главе команда дважды победила в РПЛ и потерпела поражение в матче Лиги Европы.

Ответный матч «Урал» и «Спартак» проведут в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 24 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Оренбург» — «Арсенал» (Тула).

Посмотреть турнирную сетку Кубка России в сезоне-2018/19 можно на «Чемпионате».