Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала Кубка России 

Чемпионат.com + ещё 11 2 часа назад
Фото: @fcsm_official Twitter
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте благодаря голу полузащитника Софьяна Ханни. «Уралу» удалось отыграться на 67-й минуте, когда отличился нападающий Владимир Ильин. Таким образом, красно-белые впервые под руководством нового главного тренера Олега Кононова завершили матч вничью — в предыдущих встречах со специалистом во главе команда дважды победила в РПЛ и потерпела поражение в матче Лиги Европы.
Ответный матч «Урал» и «Спартак» проведут в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 24 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Оренбург» — «Арсенал» (Тула).
Посмотреть турнирную сетку Кубка России в сезоне-2018/19 можно на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Решение суда – идиотизм. Кокорина и Мамаева прессуют в угоду толпе Кононов ввёл в «Спартаке» традицию — совместный ужин после домашних матчей Опубликовано архивное видео встречи бородатого фаната «Спартака» с Глушаковым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» нашёл замену Бэйлу
Жена Мамаева высказалась о разводе с мужем
Кононов раскритиковал футболистов «Спартака»
«Локомотив» оказался сильнее «Рубина»
«Ростов» совершил камбэк в Краснодаре
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:00
Жена Мамаева разрыдалась из-за измен
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение